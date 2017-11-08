Азбучные истины

В Москве 2 ноября прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2017». Организаторами выступили Пенсионный фонд России (ПФР) и «Ростелеком», совместно реализующие проект «Азбука Интернета». Цель его — повышение компьютерной грамотности пенсионеров, чтобы они могли получать госуслуги в электронном виде. О том, как работает эта благотворительная программа, — в материале «Ленты.ру».

Ученье — свет

Цель проект «Азбука Интернета» — облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет, а также повышение качества жизни пожилых людей посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети.

Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого были разработаны обучающее пособие и интернет-портал «Азбука Интернета», ПФР и «Ростелеком» заключили в январе 2014 года. Специалисты подготовили учебные программы и методическую литературу.

Этим дело не ограничилось. На интернет-портал azbukainterneta.ru стали поступать вопросы, связанные с практикой обучения и алгоритмом создания курсов. Поэтому было принято решение провести цикл обучающих семинаров для преподавателей и организаторов курсов компьютерной грамотности по программе «Азбука Интернета».

Фото: Ростелеком Спасибо интернету — 2017

В феврале этого года прошел первый дистанционный семинар. Его слушателями стали представители комплексных центров социального обслуживания Санкт-Петербурга, Оренбурга и Ивановской области, министерств труда Дагестана и Тувы, Астраханской области.

В октябре состоялся второй семинар. Участие в нем в режиме телемоста приняли представители региональных министерств социальной политики, преподаватели вузов, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений из 42 субъектов России. Особое внимание было уделено порядку финансирования программы и обучающих курсов «Азбуки Интернета» со стороны Пенсионного фонда и региональных администраций. Об этом подробно рассказал заместитель управляющего отделения ПФР по Республике Башкортостан Альмир Хабиров.

С 2015 года регионы на условиях софинансирования получают субсидии от ПФР на реализацию социальных программ по компьютерному обучению неработающих пенсионеров. За три года на эти цели было потрачено в общей сложности 123,6 миллиона рублей, обучение прошли более 100 тысяч человек.

Востребованность и эффективность проекта подтверждают итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету». В этом году для участия в нем было подано более 3 тысяч заявок из 76 регионов. Следует сказать, что столь же высокая активность была зафиксирована в 2016 и 2015 годах.

В состав конкурсной комиссии традиционно вошли вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Авторитетное жюри определило победителей в пяти номинациях: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель», «Интернет-краевед» и «Интернет-путешественник».

Львиная женская доля

В этом году среди участников Всероссийского конкурса «Спасибо интернету» снова преобладали представительницы прекрасной половины человечества — женщин среди участников было 85,7 процента, мужчин — 14,3 процента. Возрастные рамки потенциальной аудитории проекта «Азбука Интернета», судя по статистике, год от года расширяются: от 50 до 100 лет и более.

По этому показателю в 2017 году рекордсменкой по праву стала Надежда Петровна Мягких из Братска Иркутской области. Ей 101 год. Возраст еще четверых участников — 90+.

Организаторы приводят и другие любопытные данные статистики. В частности, они подсчитали общий возраст участников конкурса за всю историю его проведения — 439 438 лет. Год от года этот показатель стабильно растет: в 2015-м всем участникам конкурса было 105 709 лет; в 2016-м — 158 961 год; в 2017-м — 174 768 лет.

Как и в прошлые годы, три четверти работ на конкурс было направлено жителями средних и малых городов, а также из сельских районов. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне проникновения интернета в Российской Федерации.

Клик победителей

Примерно треть участников Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2017» постигали компьютерные знания самостоятельно, используя программу «Азбука Интернета», а остальные прошли обучение на специализированных курсах. Большинство «выпускников» теперь активные пользователи портала gosuslugi.ru, да и в остальном, что называется, подружились с интернетом. Примерно каждый десятый сам стал преподавателем и в рамках проекта обучает компьютерной грамотности своих сверстников.

По результатам Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2017» был составлен очередной рейтинг активности регионов, определивший субъекты Российской Федерации, которые наиболее активно продвигают компьютерную грамотность среди старшего возраста.

В номинации «Самый активный регион» второй год подряд победителем стал Татарстан. Из этой республики для участия во всероссийском конкурсе поступило 464 работы.

В топ-10 также вошли: Красноярский край — 145 участников; Ульяновская область — 138 участников; Воронежская область — 132 участника; Иркутская область — 131 участник; Курганская область — 107 участников; Кемеровская область — 105 участников; Московская область — 100 участников; Ростовская область — 94 участника; Тюменская область — 86 участников.

Фото: Ростелеком

Победителем в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стал 64-летний житель подмосковного Королева Игорь Новокщенов. В номинации «Мои интернет-достижения» первое место досталось 60-летней Татьяне Мальцевой из Кировской области. Номинация «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель» покорилась 68-летней Татьяне Веревкиной (Рязанская область).

Лучшим «Интернет-краеведом» назвали 60-летнюю Елену Жигачеву из Ярославской области. В номинации «Интернет-путешественник» победу одержал житель Приморского края Михаил Житников.

С работами участников и итогами конкурса можно ознакомиться на портале azbukainterneta.ru.