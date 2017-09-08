ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете

В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин — законный представитель заявителя — должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Важно отметить, что при оформлении заявления необходимо будет указать данные как самого представителя, так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию в остальные поля, требующие заполнения.

На текущий момент через представителя можно подать следующие заявления:

— о назначении пенсии;

— о переводе с одной пенсии на другую;

— о доставке пенсии;

— об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;

— о назначении ежемесячной денежной выплаты;

— о доставке социальных выплат;

— о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;

— о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

— о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;

— о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

— о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;

— о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

— о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.