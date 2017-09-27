Интерактивный проект ПФР рассказал школьникам о пенсии

Тысячи школьников и студентов по всей стране повысят пенсионную грамотность с помощью интерактивного проекта Пенсионного фонда России. К новому учебному году и Дню пенсионной грамотности, который состоялся 19 сентября, ПФР запустил обучающий интернет-ресурс «Школьникам о пенсии», которым уже в первые дни работы воспользовалось более 10 тысяч пользователей.

Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. Например, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию.

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Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. Специальный тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками знания.

Преподаватели учебных заведений смогут использовать новый интернет-ресурс и размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, которые ежегодно проходят по всей стране при содействии Пенсионного фонда. Сайт будет также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией про оформление пенсии или, например, использование материнского капитала для ее увеличения.