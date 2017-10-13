Более миллиона россиян назначили себе пенсию на сайте ПФР

За девять месяцев 2017 года 1,036 миллиона россиян назначили себе пенсию через личный кабинет на сайте ПФР. Это на 263 тысячи больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом доставки пенсии более 1,7 миллиона человек, что на 607 тысяч больше, чем в 2016 году.

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки — услуги, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2016 году пенсию через сайт ПФР назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, определились со способом ее доставки — в 14 раз больше.

В некоторых регионах доля граждан, подавших заявление на назначение или смену доставки пенсии в электронном виде, превышает 90 процентов. В частности, речь идет о Карелии (95,7 процента), Бурятии (94,8 процента), Адыгее (93,2 процента), Тамбовской области (93,1 процента) и Волгоградской области (93 процентов).

Обращение к большинству ключевых электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд услуг превосходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. Двойное превышение показывают электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ЕДВ и заказ справки о размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение — электронное заявление о распоряжении средствами материнского капитала и о назначении выплат из средств пенсионных накоплений.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет — не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР. Чтобы ими воспользоваться, нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять новых сервисов. Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.