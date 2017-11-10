С гербом и мячом

Власти Севастополя заложили 28 миллионов рублей на содержание одноименного футбольного клуба. Внесение изменений в госпрограмму развития физической культуры и спорта до 2022 года одобрено городским правительством. Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Севастополь» находится в предбанкротном состоянии — сумма долгов превышает 6 миллионов рублей.

«Другого варианта нет»

Начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко пояснил, что теперь состав футбольной команды и технический персонал будут оплачиваться из городского бюджета. По его словам, содержание стадиона в эту сумму не входит и будет прописано в отдельной подпрограмме развития физкультуры и спорта города до 2022 года. Решение о спасении футбольного клуба было принято в конце октября. Резниченко тогда подчеркнул, что это позволит правительству участвовать в жизни клуба и его развитии. Доля города в АО «ПФК "Севастополь"» на текущий момент составляет 49 процентов, остальная часть акций — у общественной организации «Союз болельщиков». Однако такая организационно-правовая форма не позволяет субсидировать клуб за счет бюджета, в том числе выплачивать зарплаты игрокам и тренерскому составу. Именно поэтому ее решено изменить.

«Наши спортсмены занимают лидирующие позиции на территории Крымского полуострова, показывают серьезные результаты. Поддержать севастопольский футбол — это наша обязанность. В связи с этим принято решение о создании автономной некоммерческой организации, которая будет действовать отдельно от существующего акционерного общества. Таким образом, мы получим возможность содержать футбольный клуб, в том числе погасить задолженность по зарплате, накопившуюся из-за отсутствия финансирования ФК "Севастополь", и обеспечить дальнейшие выплаты севастопольским футболистам», — сказал губернатор Дмитрий Овсянников.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

После спонсора

Известно, что общая сумма долгов ФК «Севастополь» составляет 6 миллионов рублей. Из них 3 миллиона рублей — долги по зарплате, ее не платят с августа, 2 миллиона — по налогам, еще около четверти миллиона — за коммунальные услуги. Попытки правительства и руководства клуба найти внегосударственные источники финансирования не увенчались успехом.

Генеральный директор ФК «Севастополь» Александр Шиловцев сообщил, что поддерживает решение правительства о финансировании футбольного клуба за счет государства, поскольку главный вопрос сейчас — «погашение долгов», и «другого варианта нет». Главный тренер Алексей Грачев рассказал, что команда рассчитывает перейти в некоммерческую организацию как «долгосрочную, которая будет с нами работать». «Чтобы мы больше не были в подвешенном состоянии. Сегодня дают деньги, завтра не дают, и мы идем еще где-то работать. Мы должны оставаться в своей профессии и работать ради болельщиков», — сказал тренер.

Проблемы у клуба начались еще в 2014 году, когда после воссоединения Крыма с Россией от финансирования отказался бывший спонсор — компания «Смарт холдинг» украинского олигарха Вадима Новинского. В тот момент УЕФА ввел санкции против клубов полуострова, запретив играть в российской лиге. Вместо этого был создан крымский чемпионат, нового мецената спортсменам найти не удалось. Дело дошло до того, что футболистам — действующим чемпионам премьер-лиги Крымского футбольного союза — пришлось подыскивать другую работу, чтобы прокормить семьи.

Вопросом, однако, остается имущество клуба. Главный тренер команды Алексей Грачев полагает, что оно должно принадлежать команде, в каком бы статусе она ни существовала, тем более что покупал его предыдущий владелец клуба, и передавалось оно «по наследству». Речь идет о тренажерах и прочем инвентаре. Руководитель союза болельщиков Александр Сазонов признает, что 200 акционеров — любителей футбола — не могут содержать клуб, и создание АНО — единственный выход. Однако болельщики хотят сохранить часть акций, чтобы и дальше участвовать в жизни клуба. Этот вопрос любители футбола обсудят на общем собрании.

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

С музыкой Мурадели

Генеральный секретарь Крымского футбольного союза Вадим Колесниченко напомнил, что в соответствии с требованиями УЕФА «крымский футбол категорически запрещен как участник государственных проектов». По его мнению, на полуострове важно сохранить базу профессионалов, чтобы после снятия санкций команды могли участвовать в чемпионатах. В марте 2014 года Российский футбольный союз начал диалог с ФИФА и УЕФА по вопросу интеграции крымского футбола в российскую систему спорта, однако УЕФА объявил, что не станет признавать результаты матчей крымских клубов в российских турнирах, потому в июле 2015 года при содействии УЕФА был создан Крымский футбольный союз — организация со специальным статусом. Тогда же и стартовал первый сезон чемпионата Крыма по футболу.

Болельщики Севастополя также подчеркивают, что важно сохранить преемственность в команде — герб, гимн, цвета. Впрочем, эмблема клуба уже претерпевала изменения. На эмблеме образца 2014 года, схожей с эмблемой украинского клуба, был изображен херсонесский Туманный колокол, вписанный в круг с футбольным мячом и бело-синей полосой в левой части.

В 2016 году эмблема была изменена — теперь на ней изображен герб города, вписанный в круг с футбольным мячом и бело-светло-сине-красной лентой. Гимном СКЧФ является песня «Легендарный Севастополь», написанная на музыку Вано Мурадели и слова Петра Градова, которая также является и гимном города.

Свои домашние матчи СКЧФ проводит на поле республиканского спортивного комплекса «Севастополь», вместимость трибун которого составляет 5644 места. Стадион открыли в августе 2011 года после полной реконструкции. От старого стадиона осталось лишь расположение и общий фундамент. Вместимость арены до реконструкции составляла 1390 человек. Болельщики и все любители спорта в Севастополе ожидают, что изменения пойдут команде только на пользу.