«Крымской Атлантиде» предрекли тотальное уничтожение

Российские ученые установили возможный источник землетрясения, которое предстоит пережить затонувшему две тысячи лет назад античному городу Акра, расположенному в самой южной точке Керченского пролива, сообщает телеканал «Звезда».

Очаг землетрясения будет в море. В зоне риска окажутся курортная набережная, а также все восточное побережье Крыма. По прогнозам специалистов, сильное землетрясение произойдет не в этом тысячелетии.

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«Оно здесь точно произойдет, еще одно такое землетрясение, как было несколько веков назад», — заявил научный сотрудник лаборатории прогноза земных землетрясений Института физики Земли имени Отто Шмидта Российской академии наук Александр Ларьков.

Небольшой древнегреческий портовый город Акра существовал в Крыму с конца VI века до нашей эры по IV век нашей эры. Из-за повышения уровня Черного моря, начавшегося примерно 1,5 тысячи лет назад, он оказался под водой на глубине четырех метров.