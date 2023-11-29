Лисий хвост, невероятные блюда и незабываемые свадьбы: как за один день влюбиться в Мордовию?

как за один день влюбиться в Мордовию?

30 ноября на ВДНХ пройдет День Республики Мордовия — в рамках международного форума «Россия» посетителям представят главные культурные, туристические и спортивные инновации региона. Подробности — в материале «Ленты.ру».

erid: 2RanynVVEZn

Международный форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года, он посвящен достижениям всех 89 регионов страны. Участниками выставок станут федеральные министерства, корпорации и общественные организации. Республика Мордовия 30 ноября в рамках форума презентует День Региона. В этот день посетители, помимо осмотра постоянной экспозиции, смогут принять участие в различных мероприятиях, которые подготовили организаторы.

Обряд на удачу

Все желающие смогут подробнее узнать об особенностях развития и достижениях Республики Мордовия. Это и презентация льготных инвестиционных программ в регионе, и информация о развитии туризма, здравоохранения, производства и социальных программ. На данный момент Мордовия переживает активный рост во всех этих сферах. Откроет День Региона глава Республики Мордовия Артем Здунов.

«Шумбрат!» — так на языке эрзи и мокши приветствует гостей выставки лисенок. Это два официальных языка наравне с русским, на которых разговаривают жители региона. А милый рыжий лисенок — символ Мордовии, и он же стал символом экспозиции. Лисица напоминает про богатство фауны местных лесов и хорошо развитый охотничий промысел региона. Для современных жителей Мордовии лиса олицетворяет ум, предприимчивость и достаток.

Сам лисенок живет в Великом дереве, расположенном в самом центре экспозиции. Обязательно стоит заглянуть внутрь этого арт-объекта и при помощи виртуального гида узнать больше про этот самобытный регион. Посетители смогут погрузиться в атмосферу древних легенд и обрядов народов мокши и эрзи.

У гостей выставки также будет возможность погладить лисий хвост — на удачу. И заодно получить открытку-предсказание на память.

Раздолье для спортсменов

Фото: ООО «Корпорация Развития Республики Мордовия»

Любители активного отдыха смогут виртуально оценить уникальную BMX-трассу, находящуюся в столице Мордовии — Саранске. Достаточно сесть за руль велосипеда и отправиться в виртуальный тур. Погружение максимально полное, и после окончания такого путешествия у гостей может появиться настойчивое желание повторить его в реальности, отправившись летом вживую знакомиться с красотами Республики Мордовия. Такого эффекта, судя по всему, и добивались организаторы.

В рамках экспозиции детей познакомят с музыкой, культурой и историей мордовского края. Старинные мордовские игрушки, напечатанные на 3D-принтере, порадуют маленьких посетителей народными мелодиями и сказаниями. Гости также смогут облачиться в национальный мордовский костюм и при помощи интерактивного зеркала сделать фото на память.

Юных гостей ждут увлекательные игры, конкурсы и мастер-классы, которые проходят в творческой студии «Тонавткудо»

Фото: ООО «Корпорация Развития Республики Мордовия»

Активности на любой вкус

Основная экспозиция будет доступна для ознакомления до самого окончания форума. А 30 ноября, в День Региона, у посетителей будет возможность поучаствовать в специальных мероприятиях. Они начнутся в 10 часов утра с торжественного открытия. Далее у гостей будет возможность выбрать близкое направление. Их можно условно разделить на три части: образовательную, деловую и культурную. В рамках делового направления состоятся конференции, посвященные здравоохранению и IT-сфере.

В образовательной части программы гостей ждут лекции и мастер-классы по тематике медицины, созданию стартапов, мастер-классы и профессиональные пробы от Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий и регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира». В программе также — интерактивные лекции, посвященные сельскому хозяйству, тематические лекции, посвященные истории и культуре Мордовии, и многое другое.

Попробовать продукцию местных сельхозпроизводителей можно будет на фермерской ярмарке

Культурная часть будет представлена финалом XXVII республиканского фестиваля конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» и концертной синтез-программой «Масторланга», что на русский язык переводится как «вселенная». Кроме того, посетители смогут увидеть настоящую мордовскую свадьбу. День Республики Мордовия завершится вечерним гала-концертом «Мы Вместе!». Для гостей выступят ведущие творческие коллективы и деятели искусств региона.

Подробнее ознакомиться с программой праздничного дня и получить дополнительную информацию можно на страницах социальных сетей, посвященных этому событию.

РЕКЛАМА

Рекламодатель:

ООО «Корпорация Развития Республики Мордовия»

0+