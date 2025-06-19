Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:55, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Назван главный ответ Путина на встрече со СМИ. Какой?

Журналист Минготе назвал ответ Путина об Иране главным на встрече со СМИ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Директор по международным связям испанского агентства Efe Хосе Мануэль Санс Минготе в разговоре с РИА Новости заявил, что главным ответом президента России Владимира Путина на встрече со СМИ стали его слова о ситуации в Иране. Он назвал ответы российского лидера лаконичными и интересными.

С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике

Хосе Мануэль Санс МинготеДиректор по международным связям испанского агентства Efe

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Говоря с журналистами, президент России призвал Иран и Израиль урегулировать конфликт так, чтобы были учтены интересы обеих сторон. Также Путин заявил, что Россия предлагала Ирану поработать в области систем ПВО, но страна отказалась от содействия Москвы. Кроме того, он добавил, что Тегеран не обращался за поддержкой к России.

О конфликте Ирана и Израиля Путин высказался на встрече с главами мировых информационных агентств. Она прошла в ночь на 19 июня. Президент общался с прессой на протяжении двух часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Набиуллина рассказала о недоверии к инвестициям в России

    Оглашен приговор россиянке из-за разбившейся о дорожный знак подруге

    Уход всех американских компаний из России назвали мифом

    Семья нашла на чердаке документы великого математика и продала их за 50 миллионов рублей

    В пошлинах Трампа увидели плюс для российской экономики

    «Вот, националисты стоят». В Москве «Русская община» пыталась задержать чеченских детей. Чиновники Кадырова занялись ситуацией

    Захарова раскритиковала попытки оправдать Израиль

    Глава граничащего с Московской областью региона рассказал об атаке дрона

    «Роскосмос» заявил о переговорах с двумя странами о строительстве космодромов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости