Журналист Минготе назвал ответ Путина об Иране главным на встрече со СМИ

Директор по международным связям испанского агентства Efe Хосе Мануэль Санс Минготе в разговоре с РИА Новости заявил, что главным ответом президента России Владимира Путина на встрече со СМИ стали его слова о ситуации в Иране. Он назвал ответы российского лидера лаконичными и интересными.

С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике Хосе Мануэль Санс Минготе Директор по международным связям испанского агентства Efe

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Говоря с журналистами, президент России призвал Иран и Израиль урегулировать конфликт так, чтобы были учтены интересы обеих сторон. Также Путин заявил, что Россия предлагала Ирану поработать в области систем ПВО, но страна отказалась от содействия Москвы. Кроме того, он добавил, что Тегеран не обращался за поддержкой к России.

О конфликте Ирана и Израиля Путин высказался на встрече с главами мировых информационных агентств. Она прошла в ночь на 19 июня. Президент общался с прессой на протяжении двух часов.