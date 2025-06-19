Путин назвал способ урегулировать конфликт между Ираном и Израилем

Путин: Необходимо договориться и обеспечить и интересы Ирана, и Израиля

В ситуации на Ближнем Востоке правильным было бы найти способы договориться и обеспечить как интересы Ирана, так и Израиля, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет РИА Новости.

Политик призвал искать пути прекращения боевых действий.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля. По словам российского лидера, Москва делала все, чтобы урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана мирным путем.