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01:18, 19 июня 2025Мир

Путин рассказал о предложении Ирану поработать в области систем ПВО

Путин: Россия предлагала Ирану поработать в области систем ПВО, но он отказался
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Иран не просит Россию о военной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Москва ранее предлагала Тегерану поработать в области систем противовоздушной обороны (ПВО), но тогда партнеры отказались и не проявили инитереса.

Ранее Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава государства подчеркнул, что Москва осуждает действия Тель-Авива, которые нарушают Устав ООН и международное право.

Он выразил готовность оказать посреднические услуги между Израилем и Ираном.

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