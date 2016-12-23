Ребенку рассказали об игре Путина в геополитические шахматы

Президент России Владимир Путин хорошо играет в геополитические шахматы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 23 декабря, передает ТАСС.

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На открытии Центрального дома шахматистов в Москве ребенок спросил у официального представителя Кремля, играл ли он в шахматы с российским лидером.

«Нет, не играл», — ответил Песков, добавив, что президент чаще играет в другие шахматы — геополитические. «Это, наверное, гораздо сложнее», — добавил представитель Кремля.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин после завершения большой пресс-конференции подписал плакат для мальчика из Уфы, попросившего у него собаку.

23 ноября Песков рассказал, что российский президент вместе со всей страной болел за россиянина Сергея Карякина, который боролся за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Пресс-секретарь Путина ездил в Соединенные Штаты, где проходил матч, чтобы поддержать российского спортсмена.

