Журналистка рассмешила Путина словами «ну и... всё с ним»

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На большой пресс-конференции Владимира Путина корреспондент Znak.com Екатерина Винокурова обращалась к главе государства в течение трех минут.

Журналистка отметила, что Путин говорит правильные вещи, однако они не выполняются. В этом контексте она упомянула избиение фотографа в Санкт-Петербурге, конфликт вокруг строительства храма, против которого выступали местные жители, а также спор Игоря Сечина и «Ведомостей».

Винокурова заявила: «Ваша элита открыто фактически бросает вам вызов, они вам покивают, скажут, какой вы великий, замечательный, чудесный. "Ой, послушали, да и... извините... ну и... всё с ним"» (вместо слова «всё» она явно сначала хотела произнести другое, менее приличное слово). Тут Путин попросил ее остановиться и засмеялся.

После короткой паузы корреспондент продолжила свое обращение и закончила его словами: «Пожалуйста, мы должны спасти людей».