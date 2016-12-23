Футболист сборной Франции потерял память от удара по голове во время матча

Видео: Univision Deportes / YouTube

Французский нападающий футбольного клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк был госпитализирован после столкновения с игроком «Америки» во время финального матча чемпионата Аргентины. Видео появилось на YouTube-канале Univision Deportes.

Инцидент произошел во втором тайме. В борьбе за мяч Жиньяк получил удар в затылок, упал и не смог подняться на ноги. В госпитале у него диагностировали потерю памяти. О степени серьезности травмы форварда станет известно позднее.

Жиньяк выступает за «Тигрес» с 2015 года. В составе команды он провел 41 матч и забил 29 мячей. Кроме того, в его активе 33 встречи и 7 голов за сборную Франции.