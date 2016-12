Британского футболиста назвали расистом за снимок в образе чернокожего торговца

Британская антирасистская организация Kick It Out осудила нападающего английского футбольного клуба «Транмер Роверс» Джеймса Норвуда (James Norwood) за фотографию в образе чернокожего торговца очками, которую он опубликовал в Instagram. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает The Telegraph.

Как утверждается в материале издания, 26-летний Норвуд покрасил кожу в черный цвет для рождественской вечеринки с друзьями. «Отличное Рождество с парнями. Миссия "странный костюм" выполнена», — говорилось под публикацией.

Пользователи сети не оценили юмор футболиста и напомнили Норвуду, что подобным костюмом он оскорбляет целую расу. «Какой расизм, ребята? В Голливуде все так делают», — ответил он на выпады разгневанных юзеров.

Шумиха вокруг публикации привлекла внимание сотрудников Kick It Out, которые сообщили нападающему, что его наряд выглядит «недостаточно продуманным». «Хотя, скорее всего, это всего лишь наряд для рождественской вечеринки, он выглядит устаревшем в современном мире. Игроки должны учитывать, что даже самые благие намерения намерения могут кого-то оскорбить или обидеть», — заявил пресс-секретарь организации.

В итоге Норвуд был вынужден удалить фотографию, попросив прощения у всех, кого обидел. Несмотря на это, он заявил, что все равно не считает себя расистом.