МЧС отправило в район катастрофы Ту-154 глубоководный аппарат и водолазов

МЧС готово задействовать в поисковой операции на месте катастрофы самолета Ту-154 водолазов и глубоководный аппарат. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Южного регионального центра МЧС России.

«В готовности находятся водолазы, которые имеют допуск к работам на глубинах от 20 до 90 метров. Для проведения подводных работ в район крушения планируется доставить глубоководный аппарат "Фалькон". Ориентировочная глубина в данном районе от 80 до 110 метров», — сообщили в МЧС.

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Кроме того, в Сочи отправлены спасатели и водолазы Государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Готовится вылет самолета МЧС Ил-76, который доставит в Сочи специалистов по проведению глубоководных работ с необходимым оборудованием (включая подводные аппараты) и снаряжением.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, сразу после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова (во главе с руководителем Валерием Халиловым). Также на борту были девять журналистов «Первого канала», «Звезды» и НТВ, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.