Родственники погибших в катастрофе Ту-154 начали прибывать в Сочи

В Сочи из Москвы прибыли первые родственники погибших в катастрофе Ту-154, упавшего в Черное море в воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту Сочи их встретили психологи МЧС и представители властей города. Родственников жертв доставили в санаторий Министерства обороны.

По данным управления здравоохранения Сочи, медицинские службы переведены в режим повышенной готовности по поручению мэра города Анатолия Пахомова и главы Минздрава Краснодарского края Евгения Филиппова. В аэропорту находятся более 30 специалистов для оказания помощи родственникам жертв авиакатастрофы.

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Как сообщается на сайте Минтруда, глава ведомства Максим Топилин поручил организовать работу по выплатам семьям погибших. В частности, Пенсионный фонд России должен установить им пенсии в связи с потерей кормильца.

Ранее в воскресенье в Минтрансе сообщили, что опознание тел погибших будет проводиться в Москве. По данным директора Центра имени Сербского Зураба Кекелидзе, идентификация жертв потребует генетической экспертизы, родственники не смогут их опознать, сообщает РИА Новости.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. Среди пассажиров также были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.