Минтранс объявил о проведении в Москве опознания тел погибших при падении Ту-154

Опознание тел погибших в сочинской авиакатастрофе Ту-154 будет проводиться в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минтрансе.

«Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам», — добавил представитель ведомства.

Материалы по теме Катастрофа Ту-154 Все, что известно о крушении самолета над Черным морем: хроника Трагический ансамбль Разбился лайнер, вылетевший из Сочи в Сирию: что известно

Вечером в воскресенье в Сочи ожидают прибытие большой группы родственников погибших, их отправляют туда спецрейсом. Как сообщили агентству в оперативном штабе, для них выделены помещения одного из санаториев, еще три санатория зарезервированы.

«Кто-то из родных приезжает самостоятельно, поэтому для них в аэропорту города Сочи подготовлены пункты медико-психологической помощи, где дежурят опытные сотрудники», — рассказали в оперативном штабе.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.