Косачев разглядел в заявлениях Трампа причины для беспокойства

Заявляемый избранным президентом США Дональдом Трампом внешнеполитический курс несет в себе столько же оснований для обеспокоенности, сколько и для надежд. Такую точку зрения высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook в понедельник, 26 декабря.

Сенатор обратил внимание на позицию Трампа по ряду вопросов: протесту Китая против военного сотрудничества Соединенных Штатов и Тайваня, вызову американского посла в МИД Израиля в связи с принятием Совбезом ООН резолюции, осуждающей израильские поселения на территории Палестины. Кроме того, сенатор указал на «жесткую критику» республиканца в адрес уходящей администрации Барака Обамы за неучастие в переговорах по Сирии глав МИД России, Ирана и Турции.

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«Трамп не собирается сглаживать противоречия с Китаем, он намерен решительно поддержать Иерусалим в арабо-израильском противостоянии (...) и предполагает денонсировать многостороннюю договоренность по ядерной программе Ирана, а заодно вернуть Турцию в орбиту американской политики. А ведь это все — важнейшие направления нашей внешней политики!» — написал Косачев.

На данный момент пока сложно предсказать, каким образом внешнеполитический курс будут сочетаться с намерениями Трампа наладить отношения с Москвой, «перестать менять режимы в других странах и поддерживать антироссийские фобии союзников по НАТО, Украины и Грузии за счет американского бюджета», констатировал парламентарий.

Ранее в понедельник Пекин выразил недовольство планами США по военному сотрудничеству с Тайванем. Глава МИД КНР Хуа Чиньин подчеркнул, что отношения с Тайванем — внутреннее дело Китая, и подобные действия являются посягательством на китайский суверенитет.

22 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не рассчитывает на резкое улучшение российско-американских отношений с приходом администрации Трампа. «Мы не носим "розовые очки", не питаем иллюзии на какие-то прорывы», — пояснил он.

