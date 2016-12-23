В Кремле рассказали о праздничном послании Трампу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин отправил послание избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 23 декабря.
«Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее в пятницу российский президент пообещал посетить с визитом США, если ему поступит соответствующее приглашение от Трампа.
Днем ранее Песков сообщил, что Москва не рассчитывает на резкое улучшение российско-американских отношений с приходом администрации республиканца. «Мы не носим "розовые очки", не питаем иллюзии на какие-то прорывы», — пояснил он.
Вместе с тем в Кремле не раз заявляли, что российские власти рассчитывают на конструктивный диалог с Вашингтоном и готовы приложить для этого все необходимые усилия.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на союз с Москвой в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) и сотрудничество в других сферах. Его инаугурация на пост президента США состоится 20 января 2017 года.