Коломойский решил закрыть украинский аналог RT

Телеканал Ukraine Today (UT), один из проектов холдинга «1+1 Media» украинского олигарха Игоря Коломойского, закрывается с 1 января 2017 года. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает ЛІГА.net со ссылкой на генерального директора компании Александра Ткаченко.

По его словам, холдингу оказалось не по силам поддерживать носящий сугубо социальный характер проект. «В 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена», — объяснил он.

«1+1 Media» пообещал полностью выполнить все обязательства перед сотрудниками UT в рамках политики холдинга и трудовых норм.

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По данным украинского информагентства, в 2016 год канал запланировал вместе с Министерством экономического развития и торговли запустить проект Reform Watch («На страже бизнеса»). Предполагалось снять серию программ, где иностранные журналисты оценивали бы ход реформ в различных отраслях экономики. Стоимость подготовки одного эпизода оценивалась в 40 тысяч долларов, было задумано 15 серий. Кроме того, в планы входило снять цикл передач об украинском бизнесе Bussiness Inside. Бюджет проекта оценили в 75 тысяч долларов, деньги были найдены год назад при поддержке Еврокомиссии. Однако в начале 2016-го бюджет UT урезали почти вдвое.

Ukraine Today начал спутниковое вещание 24 августа 2014 года. Его концепция сходна с концепцией телеканала RT — рассказывать о событиях в стране (в данном случае, на Украине, а также в Восточной Европе).ориентируясь на англоязычную аудиторию. По данным на конец 2015 года, сигнал UT охватывал более 17 миллионов домохозяйств в Европе и США.

Под контролем холдинга «1+1 Media» находятся украинские телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс» и «Униан-ТВ», информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика».

В России против Игоря Коломойского возбуждено уголовное дело, его подозревают в спонсировании военной операции на юго-востоке Украины. В июне 2015 года украинский бизнесмен был объявлен в международный розыск.