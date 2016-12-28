Вратарь клуба НХЛ в падении отразил летевшую за спину шайбу клюшкой

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Марк-Андре Флери в падении отразил летевшую ему за спину шайбу клюшкой во время матча регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Девилс». Видеозапись момента появилась на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

Эпизод произошел на пятой минуте третьего периода. После броска форварда «Нью-Джерси» Адама Хенрика шайба рикошетом полетела за спину Флери, однако он развернулся и в падении отбил ее клюшкой. «Питтсбург» одержал победу со счетом 5:2, а одну из шайб забросил россиянин Евгений Малкин.