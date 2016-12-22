Кросби подарил девочке клюшку во время матча

Видео: GStar / Twitter

Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби подарил клюшку юной болельщице во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2). Видео эпизода разместил пользователь GStar в личном Twitter.

Девочка написала на большом листе бумаги просьбу к Кросби сделать ей подарок и расположилась над входом в подтрибунные помещения. Канадец заметил плакат, когда уходил на перерыв, после чего передал поклоннице клюшку.

Во встрече с «Рейнджерс» Кросби отметился заброшенной шайбой и сделал голевую передачу.