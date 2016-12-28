Дед Мороз на мотоцикле раздал подарки детям Мурманска

В Мурманске приехавшие на мотоциклах Дед Мороз и Зима раздали детям около 400 подарков, сообщает издание «Би-порт».

В ближайшее время 150 праздничных наборов получат дети, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях. Участники Мото-Нового года водили хороводы, рассказывали стихи и пели песни. Мероприятия уже прошли в Мурманске и Заполярном. Также елки состоятся в Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Апатитах, Полярных Зорях и в Кандалакше.

Мероприятия были организованы мото-клубом «Северный Орден МС».

Ранее мурманские дайверы отпраздновали Новый год под водой. Они установили там елку, вокруг которой водили хороводы, и выпили шампанское.

В морском торговом порту Мурманска кран украсили как новогоднюю ель. Для освещения конструкции было использовано около 500 метров световых шнуров.