Ургант спародировал вирусный ролик провинциальной веб-студии

Команда «Вечернего Урганта» продемонстрировала, как создаются шутки для программы. Видео, снятое в стиле проморолика новочеркасской веб-студии «Сокол», который стал вирусным в ноябре, опубликовано на YouTube-канале передачи.

В оригинальном ролике руководитель студии Максим Хорошко рассказывал, как его команда создает сайты. Он говорил о каждом сотруднике компании, очерчивая их компетенции.

Ролик длился всего пару минут. За это время команда «Сокола» успела разработать сайт, собраться на совещание, а Хорошко познакомил зрителей со своей семьей.