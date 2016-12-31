Песков рассказал о реакции Путина на его закрытые глаза во время речи президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на его закрытые глаза во время послания главы государства Федеральному Собранию. Как он уточнил в эфире передачи «Международная пилорама» на телеканале НТВ, камера показала его в момент «максимальной концентрации».

«Через два часа звонит Путин... Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?". Я говорю: "Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории". И после небольшой паузы прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?» — рассказал Песков.

Он признался, что не знал, что ответить: «Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич"». В ответ на вопрос ведущего программы Тиграна Кеосаяна о том, какое у него в тот момент было состояние, Песков сказал: «Суицидальное».

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Послание Федеральному собранию — базовый документ, определяющий позицию главы государства по основным положениям российской политики. В нем излагается президентское видение основных направлений развития России не только на ближайший год, но и на перспективу. Первое обращение было оглашено Борисом Ельциным 24 февраля 1994 года.

В текущем году послание, с которым президент обратился к парламенту, стало для Путина 13-м. Обращение зачитывалось 69 минут, причем большую часть времени глава государства говорил о внутренних делах страны.