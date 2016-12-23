Российский президент назвал свою главную цель

Президент России Владимир Путин заявил, что его главной целью на посту главы государства является благополучие страны. Об этом он сказал в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Цель — благо России. А как ее достичь — экономикой надо заниматься, социальной сферой, обеспечением обороноспособности и безопасности», — сказал Путин. Он подчеркнул, что для этого необходимы хорошие кадры.

В ходе послания российского лидера Федеральному собранию, прозвучавшего 1 декабря, президент, в частности, подчеркнул, что смыслом внутренней политики государства является «сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России».

Кроме того, он пообещал гражданам страны продолжать изменения в социальной сфере, «чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой». Также он отметил, что Россия будет держать курс на развитие демократической политической системы.