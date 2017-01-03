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Федерация бобслея России обнародовала фамилии отстраненных скелетонистов

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Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер ОИ в Сочи Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова. Ее слова во вторник, 3 января, приводит ТАСС.

«Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами», — сообщила Макарова.

Таким образом, отстраненные скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6-7 января) и Винтерберге (14-15 января). После двух предыдущих этапов Третьяков является лидером Кубка мира.

Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета (МОК), открытое в отношении россиян. В пятницу, 23 декабря, МОК завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Они подозреваются в манипуляции со своими допинг-пробами.

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