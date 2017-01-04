К эвакуации А-321 в Калининграде попробуют привлечь технику Балтфлота

Аварийный самолет А-321 компании «Аэрофлот», выкатившийся за пределы ВПП во время посадки в аэропорту Храброво города Калининград, могут попытаться эвакуировать с применением техники Балтийского флота. Об этом сообщает ТАСС. Такие меры рассматриваются в силу того, что машины МЧС пробуксовывают в снегу.

«Полноценные работы по эвакуации судна не позволяет проводить погода. Гусеничная техника, которую можно задействовать для этого, пробуксовывает в снегу. Более того, она может повредить взлетно-посадочную полосу», — отметил собеседник агентства. По словам специалиста, в работах по эвакуации лайнера задействовано 47 человек.

«Сейчас рассматривается несколько вариантов, чтобы убрать самолет. Для этого могут привлечь технику Балтийского флота», —сообщили в экстренных службах.

Офицер ВМФ России, владеющий информацией, отметил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру», что Храброво является аэродромом совместного базирования, на который периодически приземляются военные транспортные и пассажирские самолеты, близкие по характеристикам к аварийному лайнеру. Помимо военной аэродромной техники, по словам специалиста, для решения задачи могут быть использованы артиллерийские или ракетные тягачи береговых частей флота.

Самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в 22:30 по местному времени (23:30 мск) 3 января. В результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку.