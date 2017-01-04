Из-за выкатившегося в Калининграде за пределы ВПП самолета возбудили дело

По факту инцидента в калининградском аэропорту Храброво, где за пределы ВПП выкатился пассажирский самолет, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Расследование ведется по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«В настоящее время проводятся допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта Храброво, специалистов в области безопасности полетов, (...) назначаются судебные медицинские экспертизы», — говорится в сообщении управления.

3 января при посадке в Калининграде лайнер Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате произошел перелом передней стойки шасси. Шесть пассажиров обратились за медпомощью. Всего на борту находились пять членов экипажа и 167 пассажиров.

Поврежденный самолет пока не смогли убрать с полосы. Судя по онлайн-табло, рейсы не возобновятся до 20:00.