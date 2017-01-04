Тягачи Балтфлота приступили к эвакуации А-321 в Калининграде

Тягачи Балтийского флота приступили к эвакуации самолета Airbus A320 компании «Аэрофлот», выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Храброво города Калининград. Об этом сообщает в среду, 4 января, РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Балтфлота Романа Мартова.

По данным пресс-службы Западного военного округа, в калининградский аэропорт направлены пять единиц специальной инженерной техники, в том числе четыре тяжелых тягача на базе «Уралов» с увеличенной колесной базой и повышенной грузоподъемностью, а также одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ.

В свою очередь, пресс-секретарь «Храброво» Наталья Грицун сообщила, что аэропорт будет закрыт по крайней мере до утра четверга. «Работы на взлетно-посадочной полосе продолжатся до утра. Вся информация появится не раньше 7 утра по местному времени», — сказала она.

Самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в 22:30 по местному времени (23:30 мск) 3 января. В результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).