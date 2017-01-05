Военные эвакуировали выкатившийся за пределы ВПП в Калининграде самолет

Технике Балтийского флота удалось снять с грунта самолет Airbus A321 компании «Аэрофлот», выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Храброво города Калининграда. Об этом сообщает в четверг, 5 января, ТАСС со ссылкой на врио губернатора Калининградской области Антон Алиханова, который находится на месте происшествия.

«Военные вытащили самолет, поставили на бетонные плиты, прокатили вперед, сейчас его снимают с тросов, укладывают на буксир и будут вывозить к зданию аэровокзала» — сказал глава региона. Он отметил, что сложность операции заключалась в том, что шасси самолета застряло в грунте, и его не удавалось извлечь.

Храброво, по словам Алиханова, возобновит работу в штатном режиме в 05:00-05:30 по местному времени (06:00-06:30 мск). До этого времени службы будут готовить ВВП к приему самолетов и ликвидировать последствия работы тяжелой техники.

Пресс-секретарь Храброво Наталья Грицун ранее говорила, что аэропорт начнет работать в 06:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, в калининградский аэропорт были направлены пять единиц специальной инженерной техники Балтийского флота, в том числе четыре тяжелых тягача на базе «Уралов» с увеличенной колесной базой и повышенной грузоподъемностью, а также одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).

Самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в 22:30 по местному времени (23:30 мск) 3 января. В результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).