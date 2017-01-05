Закрытый на сутки из-за ЧП с A321 аэропорт Калининграда возобновил работу

Калининградский аэропорт Храброво, закрытый более чем на сутки из-за инцидента с самолетом Airbus A321 компании «Аэрофлот», возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает в четверг, 5 января, РИА Новости со ссылкой на врио губернатора области Антона Алиханова.

«Все нормально, аэропорт открываем с 06:00 (07:00 мск), три рейса "Аэрофлота" готовятся к взлету в "Шереметьево", сломанный борт на стоянке, полоса в норме, первый самолет "Аэрофлота" только что вылетел, прибытие 07:30», — сказал глава региона.

«Интерфакс» уточняет со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора Валерию Родину, что открытию Храброво предшествовало завершение работ служб аэропорта, которые убрали со взлетно-посадочной полосы поврежденный самолет. В 2017 году власти региона планируют закупить спецтехникку для ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.

Ранее 5 января стало известно, что технике Балтийского флота удалось снять с грунта самолет Airbus A321 компании «Аэрофлот», выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Храброво.

Самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в 22:30 по местному времени (23:30 мск) 3 января. В результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).