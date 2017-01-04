Сестры Уильямс покинули турнир в Окленде после второго круга

Американские теннисистки, сестры Серена и Винус Уильямс, первая и вторая ракетки турнира в Окленде (Новая Зеландия), покинули соревнования. Об этом сообщает сайт женской теннисной ассоциации (WTA).

Серена, занимающая второе место в рейтинге WTA, проиграла 72-й ракетке мира американке Мэдисон Бренгл во втором круге турнира. Встреча состоялась в среду, 4 января, и завершилась со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу Бренгл.

Винус Уильямс после победы над новозеландкой Джэйд Льюис (7:6, 6:2) в первом круге не вышла на матч с японкой Наоми Осакой из-за травмы руки.

Таким образом, обе теннисистки завершили выступления на турнире в Новой Зеландии, призовой фонд которого составляет 226 тысяч долларов. Соревнования в Окленде являются этапом подготовки к первому в сезоне турниру «Большого шлема» — Открытому чемпионату Австралии, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.