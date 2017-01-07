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Капитан молодежной сборной России по хоккею назвал самый тяжелый момент на ЧМ

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Капитан молодежной сборной России по хоккею Кирилл Капризов рассказал, что самый сложный для команды момент на чемпионате мира наступил после второго поражения на групповом этапе от американцев. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Самый тяжелый момент был после второго поражения в группе, нам надо было больше общаться внутри команды, чтобы сплотиться. Нельзя было опускать руки. Тем более что при такой форме турнира все решается не в группе, а в играх на вылет. Рад, что все себя перебороли», — отметил Капризов.

Также спортсмен подчеркнул, что не думает о переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», которым он был задрафтован. «Рано еще, есть другая зеленая команда. Мне еще надо многое доказывать в "Салавате Юлаеве"», — рассказал хоккеист.

Сборная России завоевала на чемпионате бронзовые медали. Форвард Капризов в семи матчах набрал 12 очков (9 голов + 3 передачи), став самым результативным игроком турнира. В результате он вместе с голкипером Ильей Самсоновым вошли в символическую сборную чемпионата.

Золотые медали мирового первенства в четвертый раз завоевала сборная США. Турнир проходил с 25 декабря по 5 января в Торонто и Монреале.

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