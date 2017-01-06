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Два хоккеиста сборной России вошли в символическую пятерку молодежного ЧМ

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Илья Самсонов
Илья Самсонов

Хоккеисты молодежной сборной России Илья Самсонов и Кирилл Капризов вошли в символическую пятерку лучших игроков чемпионата мира в Канаде. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на официальном сайте турнира.

В символическую пятерку также вошли защитники Томас Шабо из Канады и Чарли Макэвой (США), а также форварды Клейтон Келлер (США) и Александр Нюландер (Швеция)

Сборная России завоевала на чемпионате бронзовые медали. Форвард Капризов в семи матчах набрал 12 очков (9 голов + 3 передачи), став самым результативным игроком турнира. Голкипер Самсонов провел шесть встреч и пропустил 13 шайб, отразив 92,97 процента бросков по своим воротам.

Золотые медали мирового первенства в четвертый раз завоевала сборная США. Турнир проходил с 25 декабря по 5 января в Торонто и Монреале.

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