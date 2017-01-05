Сборная России проиграла команде США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США по в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг в Монреале и завершилась победой команды США в серии буллитов. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 3:3. За россиян отличились Кирилл Капризов (12-я минута) и дважды Денис Гурянов (21, 47). За американцев шайбы забросили Колин Уайт (20,37) и Люк Канин (31). Решающий буллит реализовал Трой Терри.

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В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Швеции. Сборная России сыграет с проигравшим в матче за бронзовые медали. Встреча состоится 5 января и начнется в 23:30 по московскому времени.