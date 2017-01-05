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Россия обыграла Швецию в матче за бронзовые медали молодежного ЧМ по хоккею

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Молодежная сборная России обыграла команду Швеции в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судьба встречи, прошедшей в ночь на пятницу, 6 января, в Монреале, решилась в овертайме.

В начале второго периода счет открыл форвард сборной России Кирилл Капризов. Через десять минут Джонатан Даллен восстановил равновесие. Больше в основное время встречи команды не отличались. На старте овертайма автором решающей шайбы стал Денис Гурьянов.

За золотые медали сборная Канады поборется с США, игра пройдет 6 января в 04:00 по Москве. Мировое первенство проходит в Торонто и Монреале с 25 декабря по 5 января.

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