Тело 12-летнего мальчика обнаружили на востоке Москвы

В Москве начата проверка по факту смерти 12-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в субботу, 7 января, в главном управлении Следственного комитета по городу.

Тело ребенка обнаружили вечером вблизи одного из жилых домов на улице Перовской. Следователи сообщили о телесных повреждениях, характерных для падения со значительной высоты.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родители погибшего и возможные очевидцы.

Как сообщил «Ленте.ру» источник, мальчика обнаружили мертвым после того, как он ушел гулять. Предположительно, ребенок залез на крышу дома, но поскользнулся и упал. В ходе проверки будет установлена степень вины должностных лиц эксплуатирующей компании, которые обязаны следить за недоступностью чердаков и подвалов, добавил он.

В конце декабря в квартире дома на юго-западе Москвы было обнаружено тело десятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти. Вину в преступлении признал задержанный 17-летний брат погибшего.

По некоторым данным, у подозреваемого возник конфликт с матерью. Младший брат заступился за нее, после чего старший задушил его пакетом и скрылся. Всего в семье было трое детей.