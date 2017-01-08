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По факту смерти 12-летнего мальчика в Москве возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика на востоке Москвы. Об этом в субботу, 7 января, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 110 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса России. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавила представитель пресс-службы ведомства.

Тело ребенка обнаружили вечером в субботу, 7 января, вблизи одного из жилых домов на улице Перовской. Следователи сообщили о телесных повреждениях, характерных для падения со значительной высоты.

Как сообщил «Ленте.ру» источник, мальчика нашли мертвым после того, как он ушел гулять. Предположительно, ребенок залез на крышу дома, но поскользнулся и упал.

По данному факту была инициирована проверка.

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