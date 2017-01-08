Международная федерация отменила дисквалификацию российских скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IFBS) позволила временно отстраненным российским скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении федерации говорится, что информация из второй части доклада главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена дает повод начать расследование совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) о роли спортсменов в фальсификации или попытках фальсификации допинг-проб.

В то же время на данный момент нет достаточного количества доказательств виновности атлетов и оправданности их отстранения. В связи с этим федерация приняла решение об отмене дисквалификации российских спортсменов, которое не помешает проведению расследования.

Наказание было наложено на четырех российских спортсменов в связи с возможным нарушением антидопинговых правил 30 декабря 2016 года. 3 января 2017 года пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова заявила, что отстраненными скелетонистами оказались олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер ОИ в Сочи Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.