Российского чемпиона Европы по бегу дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского бегуна на 400 метров Максима Дылдина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмена признали виновным по статье «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб». Дисквалификация вступает в силу с 6 января 2017 года.

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На Олимпийских играх 2008 года Дылдин в составе эстафетной команды стал бронзовым призером в забеге 4 по 400 метров. Однако 13 сентября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил медалей всех российских бегунов в эстафете из-за положительной допинг-пробы члена сборной Дениса Алексеева. Также на счету Дылдина золотая награда чемпионата Европы 2010 года и бронза чемпионата мира 2013-го в эстафете.

13 ноября 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство ВФЛА в организации на неопределенный срок из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. На основании решения IAAF и Спортивного арбитражного суда на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборную России по легкой атлетике представила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина.