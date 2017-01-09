«Викингу» напророчили судьбу одного из самых кассовых российских фильмов

Фильм «Викинг» может оказаться в списке самых кассовых российских фильмов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил РИА Новости аналитик исследовательского проекта Movie Research.

«"Викинг" попадет в этот топ в том случае, если соберет кассу свыше 1,36 миллиарда рублей. Шанс есть», — заявил собеседник агентства.

В первый день 2017 года картина заработала в прокате рекордные 142 миллиона рублей, а 9 января кассовые сборы ленты преодолели отметку в миллиард рублей за девять дней проката, поставив новый рекорд для российского кино.

Историческая драма «Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях — 12+ и 18+.

Список 25 самых кассовых российских фильмов на данный момент возглавляет фильм Федора Бондарчука «Сталинград» со сборами более чем в 1,6 миллиарда рублей.