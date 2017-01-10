В ЦИК напомнили о сроках обжалования результатов выборов в Госдуму

Возможные сроки обжалования в суде постановления о результатах выборов в Госдуму седьмого созыва истекли в конце прошлого года. Об этом заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина, передает РИА Новости, во вторник, 10 января.

«По нашим подсчетам сроки истекли в конце декабря — в 20-х числах… В любом случае, постановление ЦИК о результатах выборов обжалуется в трехмесячный срок», — пояснила Гришина, комментируя исковое заявление Партии народной свободы (ПАРНАС).

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Секретарь ЦИК уточнила, что вопрос об итогах голосования находится в компетенции Верховного суда. По ее словам, суд сначала будет рассматривать именно процессуальные моменты, в частности срок подачи иска.

Ранее во вторник партия народной свободы (ПАРНАС) подала в Верховный суд иск об отмене результатов парламентских выборов. На сайте организации уточняется, что заявление было направлено в суд «в последний день отведенного законом срока (считая от даты официальной публикации результатов в вестнике ЦИК России 7 октября 2016 год)». Во вторник, 10 января, он был размещен на сайте суда.

29 ноября Верховный суд отказался признать незаконным постановление ЦИК о результатах выборов в Госдуму по иску партии «Яблоко». Организация также требовала отменить итоги голосования из-за нарушений, якобы допущенных при его проведении.

В выборах в нижнюю палату парламента, прошедших 18 сентября, участвовали 14 политических партий, из них четыре («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») получили места как по спискам, так и в одномандатных округах. Ни одно непарламентское политическое объединение не вошло в Госдуму. ПАРНАС в результате выборов набрал всего около 0,7 процента голосов избирателей.