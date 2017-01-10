ПАРНАС подал иск в Верховный суд об отмене результатов парламентских выборов

Партия народной свободы (ПАРНАС) подала иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Госдуму седьмого созыва. Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 10 января.

«В ходе процесса ПАРНАС будет просить суд истребовать у ЦИК документы, связанные с установлением результатов выборов в Государственную Думу. Также партия потребует допросить в качестве свидетелей членов Центральной избирательной комиссии», — говорится в сообщении.

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По мнению истцов, Центризбирком допустил ряд ошибок при утверждении результатов выборов. В частности, ЦИК якобы не провела проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей. «ЦИК неправильно истолковала свои полномочия и, вопреки прямому положению закона, постановила, что не имеет права проводить пересчет голосов», — подчеркивают в ПАРНАС.

16 декабря зампред ПАРНАСа Илья Яшин покинул организацию. Днем позже из партии вышел ее зампред, журналист Владимир Кара-Мурза-младший.

29 ноября Верховный суд отказался признать незаконным постановление ЦИК о результатах выборов в Госдуму по иску партии «Яблоко». Организация требовала отменить итоги голосования из-за нарушений, якобы допущенных при его проведении.

В выборах в нижнюю палату парламента, прошедших 18 сентября, участвовали 14 политических партий, из них четыре («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») получили места как по спискам, так и в одномандатных округах. Ни одно непарламентское политическое объединение не вошло в парламент. ПАРНАС в результате выборов набрал всего около 0,7 процента голосов избирателей.