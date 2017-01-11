В СБУ назвали детали предложения по обмену пленными с ДНР и ЛНР

Украина готова обменяться пленными с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по формуле «228 на 48». Такое заявление сделал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире «5-го канала», передает ТАСС.

«Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48», — пояснил он, назвав предложение «беспрецедентным».

Тандит напомнил, что до этого украинская сторона освободила 15 человек, среди которых шесть женщин, и есть соответствующие открытые списки. Кроме того, он уточнил, что списки задержанных украинской стороной СБУ получает в том числе от представителей ДНР и ЛНР. «В этих списках сотни людей», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала списки пленных на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых руководство ДНР и ЛНР хочет получить от Киева.

Она также отметила, что обмен пленными необходимо произвести по формуле «всех на всех» в три этапа. В рамках первого стороны должны освободить тех, кто удерживается в заключении, по утвержденным спискам.

Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.