Мужчина получил 23 года колонии за убийства в споре о лучшей статье УК

В Омске мужчина получил 23 года колонии за убийство оппонентов в споре о том, по какой статье УК РФ лучше всего отбывать наказание. Об этом во вторник, 10 января, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Преступление произошло в Омске летом 2016 года. 24 июля полиция обнаружила в частном доме в 1-м Сухом переулке тело 34-летнего мужчины и еще двух человек с ножевыми ранениями. Пострадавшие были госпитализированы, один из них, 26-летний мужчина, в тот же день умер в больнице, жизнь женщины врачи спасли.

В совершении преступлений был заподозрен 31-летний Канат Адырбаев, три недели спустя его задержали. «В ходе следствия установлено, что Адырбаев, ранее судимый за кражи, нанес множество ударов ножом ранее судимым за грабежи и разбои приятелям во время спора, по какой статье УК РФ лучше отбывать наказание в местах лишения свободы. Кроме того, он нанес ножевое ранение в бедро женщине, которая случайно оказалась в их компании», — говорится в сообщении СКР,

Также следователи выяснили, что 11 июля 2016-го в Крутинском районе Омской области Адырбаев, распивая алкоголь в компании приятелей, двум из них нанес «несколько ударов ножом в жизненно важные органы». Те выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Омский областной суд признал Адырбаева виновным по двум частям статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц» и «Покушение на убийство») и по статье 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью») и приговорил его к 23 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

5 января в Ингушетии 60-летний Руслан Джамалдинов, подозреваемый в пособничестве в совершении убийства журналиста Амерхана Кокурхоева., явился в отделение полиции и заявил, что именно он нанес смертельное ранение 27-летнему ведущему спортивных и молодежных программ, жившему по соседству. Ранее сообщалось, что причиной могла быть бытовая ссора полугодовой давности. 1 января стало известно, что на возвращавшегося домой Кокурхоева напал сосед с ножом и ранил его. Пострадавший был госпитализирован, однако умер в реанимации. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).