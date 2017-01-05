Отец предполагаемого убийцы журналиста в Ингушетии признался в преступлении

В Ингушетии 60-летний Руслан Джамалдинов, подозреваемый в пособничестве в совершении убийства, явился в отделение полиции и заявил, что нанес смертельное ранение журналисту Амерхану Кокурхоеву. Об этом в четверг, 5 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы МВД РФ по региону.

«В ходе допроса житель села Нестеровское Руслан Джамалдинов дал признательные показания в совершенном им убийстве 27-летнего журналиста, ведущего спортивных и молодежных программ Амерхана Кокурхоева, проживавшего по соседству с ним», — заявили в ведомстве, уточнив, что Джамалдинов был объявлен в розыск вместе с его сыном Ризваном Котиевым, который изначально подозревался в нанесении журналисту смертельного ранения.

Несмотря на признательные показания Джамалдинова расследование продолжается, сообщили агентству в управлении СКР по республике.

2 января стало известно, что причиной убийства послужила случившаяся полгода назад бытовая ссора.

1 января стало известно, что на возвращавшегося домой 27-летнего Кокурхоева напал живший по соседству мужчина с ножом и ранил его. Пострадавший был госпитализирован, однако умер в реанимации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, личность подозреваемого установлена, сейчас ведется работа по выяснению его местонахождения и задержанию.