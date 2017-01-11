Идею запретить российскую водку в США объяснили завистью к качеству продукта

Предложение о запрете продаж российской водки в американском штате Нью-Гемпшир вызвано завистью к качеству продукции, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру», комментируя соответствующую инициативу сенатора штата Джеффа Вудберна.

«Общеизвестно, что русская водка намного безопаснее разнообразных американских суррогатов, которые не котируются нигде в мире», — сказал парламентарий.

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Дегтярев предположил, что инициатива американского политика является одной из форм самопиара. По мнению депутата, даже в случае, если запрет будет введен, российская сторона не должна в качестве ответных мер ограничивать закупку алкогольной продукции из США. «Политика санкций ущербна и непродуктивна, доказала свою неэффективность. От нее нужно отходить», — подчеркнул депутат.

10 января член Сената штата Нью-Гемпшир Джефф Вудберн (Jeff Woodburn) предложил ввести местные санкции против России. По мнению политика-демократа, власти штата могли бы приостановить закупки водки российского производства.

В штате Нью-Гэмпшир проживает около 1,33 миллиона человек. Местные жители могут приобрести крепкий алкоголь только в специальных государственных магазинах.