Депутат предложил проверять эффективность спиртосодержащих лекарств

Эффективность спиртосодержащих лекарств необходимо проверить путем проведения постклинических исследований. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, сообщает РИА Новости, в четверг, 12 января.

«Мы на ближайшем заседании этот вопрос рассмотрим и предложим с Минздравом поработать», — пообещал Петров. По его данным, около 60 процентов лекарств в аптеках не имеют «клинической доказанности».

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Помимо проведения дополнительных исследований, разумной мерой может стать введение акцизов на спиртосодержащие лекарства, полагает депутат.

В декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

После инцидента в Иркутске президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции.