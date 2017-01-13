Комитет Госдумы создал комиссию для изучения доклада Макларена

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи создал независимую экспертную комиссию для изучения и анализа доклада о допинге в российском спорте, подготовленный комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

«Атаки на российской спорт продолжаются. Все они основаны на докладе Макларена. Документов, которые этот господин разместил в интернете, более тысячи, нужно их хорошо изучить», — заявил Дегтярев.

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Также он добавил, что примерно через месяц комиссия будет готова предоставить результаты своей работы.

Вторая часть доклада Макларена была представлена 9 декабря. В ней сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.